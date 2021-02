EA annuleert Motive’s nieuwe IP Gaia na zes jaar in ontwikkeling te zijn

EA zou na een interne review van Motive’s nieuwe IP Gaia hebben besloten om de stekker uit het project te trekken.

Bloomberg meldt dat de uitgever het project voorgoed achter zich heeft gelaten, nadat ze intern niet meer goed wisten wat ze ermee aan moesten. Er werd al zes jaar aan het project gewerkt en deze periode wordt ‘turbulent’ genoemd en de game zou in ieder geval een keer gereboot zijn.

Het project werd uiteindelijk geannuleerd omdat EA alle projecten onder de loep werden genomen. Iets waardoor het bedrijf eerder al besloot om niet meer verder te gaan met de ontwikkeling van Anthem Next.

EA sprak vorig jaar tijdens EA Play al over een ‘een zeer ambitieuze, innovatieve nieuwe game die de kracht en creativiteit in jouw handen legt.’ Voor de rest is er niet veel bekend over het project, maar hier kun je nog wel wat beelden terugzien.

De in Montreal gebaseerde studio werd in 2015 opgebouwd met destijds Jade Raymond aan het roer. De studio stond eerder aan het roer voor Project Ragtak, dat in eerste instantie door Visceral werd ontwikkeld, maar ook geannuleerd werd.

Er werd daarna ook gespeculeerd over een mogelijke Assasin’s Creed-achtige game, maar dit kan ook net zo goed Gaia zijn geweest. Tot nu toe heeft de studio alleen Star Wars: Squadrons uitgebracht.