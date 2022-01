E3 is ook dit jaar volledig digitaal

Dat nieuws maakte organisator Entertainment Software Association (ESA) bekend aan VentureBeat . Net zoals voorgaande jaargang is het coronavirus de boosdoener. Ook in 2021 was de E3 volledig digitaal te volgen. In 2020 ging de beurs zelfs helemaal niet door. Eerder sprak ESA plannen uit om dit jaar E3 weer fysiek te houden. Dat blijkt tevergeefs.