E3 gerucht: Borderlands spin-off en Marvel XCOM onderweg

Hoewel COVID-19 op haar retour lijkt te zijn, zal ook dit jaar de E3 weer enkel digitaal gaan plaatsvinden. Vanaf volgend weekend barst het geweld los en dus is het logisch dat er her en der al het een en ander lekt. Zo ook bij ontwikkelaar 2K die, naar het schijnt, met in ieder geval een tweetal aankondigen komen waar menig gamerhart sneller van zal gaan kloppen; een spin-off van de immens populaire Borderlands-serie en de turn-based strategie game XCOM in een Marvel-jasje.

Swine_flu_greg, een gebruiker van Reddit, claimt een lijst te hebben van hetgeen er voorbij gaat komen tijdens de presentatie van 2K Games volgende week. Hoewel Swinfe_flu_greg al direct aangeeft het met een korreltje zout te nemen vermeldt de Redditer wel dat het van een betrouwbare bron af komt. Een van de interessantere vermeldingen op de lijst betreft Wonderlands (of Tiny Tina’s Wonderlands), een spin-off binnen het Borderlands-universum. Veel details zijn er nog niet, maar gezien het handelsmerk al is vastgelegd door Gearbox is het waarschijnlijk dat we volgende week meer gaan horen. Daarbij werd er eerder al gesproken over een mogelijk aanstaande spin-off.

De andere interessante vermelding op het lijstje is het volgende project van Firaxis, die de fans van het betere strategiewerk zullen kennen van de XCOM-serie. Ook hier nog weinig details, maar volgens de bron van Swine_flu_greg gaat het om een XCOM spin-off met Marvel personages en zouden we bekende acteurs en actrices mogen verwachten in de voice acting. Of hier de MCU acteurs en actrices bedoeld worden is niet duidelijk. Ook zien we Codename Volt op de lijst staan, een nieuwe actie game die in ontwikkeling is bij Mafia ontwikkelaar Hangar 13. De game zou bovennatuurlijke elementen bevatten en wordt beschreven als een “Cthulhu meets Saints Row”. Of het allemaal voorbij gaat komen weten we volgend weekend pas. Op 12 juni vindt de persconferentie van 2K Games plaats.