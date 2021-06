E3 2021’s PC Gaming Show vindt op 13 juni plaats

Future heeft laten weten dat de PC Gaming Show op 13 juni om 11:30 onze tijd zal plaatsvinden.

Tijdens het event zullen er maar liefst 39 nieuwe trailers, aankondigen en interviews de revue passeren.

“PC-gaming behoudt zijn positie als ‘s werelds meest levendige gamingplatform”, zegt PC Gamer Global Editor-in-Chief Evan Lahti. “De pc-bibliotheek met vreemde, innovatieve en genre-pushende games groeit elke week. De PC Gaming Show gaat over het schijnen van een helder licht op zoveel van deze nieuwe projecten als we kunnen.”

Een van de interessantste dingen die voorbij zullen komen is Valve met een ‘bericht over Steam’. Volgens geruchten zou de digitale winkel van Valve namelijk naar consoles komen, maar ook wordt er gespeculeerd over een handheld Steam console genaamd ‘SteamPal’. Over een paar dagen zullen we in ieder geval meer weten!