E3 2021 wordt mogelijk een digitaal event

De Electronic Entertainment Expo, beter bekend als E3, zal dit jaar vanwege de aanhoudende Covid-pandemie een digitale vorm krijgen.

De organisatie achter het event, de Entertainment Software Association, heeft namelijk plannen naar uitgevers gestuurd waarin een digitale event wordt gesuggereerd. Volgens VGC heeft de ESA voorstellen voorgesteld voor de show van deze zomer en heeft documenten met idee├źn naar verschillende uitgevers over de hele wereld gestuurd, waarin gesuggereerd wordt dat het event drie dagen aan live gestreamde verslaggeving bevat en demo’s op afstand worden overwogen voor de show. Deze zou dan voor 15 tot en met 17 juni in de planning staan.

“Het is de bedoeling van de ESA om meerdere keynotesessies van twee uur te houden van gamespartners, een prijsuitreiking, een previewavond op 14 juni en andere kleinere streams van gamesuitgevers, influencers en mediapartners,”

aldus het bericht van VGC.

Media-previews zouden voorafgaand aan het evenement plaatsvinden en er zouden streamingdiensten worden gebruikt om inhoud aan de media te leveren. Consumentenplatforms (bijvoorbeeld Steam, Epic Games Store, Xbox Live en PSN) zullen ook demo’s ontvangen van titels die tijdens het digitale evenement worden getoond.

VGC merkt echter op dat deze plannen nog niet zijn vastgelegd.

“De plannen voor de E3 2021 vereisen echter nog steeds de goedkeuring van het lidmaatschap van ESA, dat bestaat uit de grootste gamebedrijven in de industrie en die een aanzienlijke invloed hebben op de richting van de show”

, aldus de site.

Geoff Keighley, ooit een boegbeeld van de show, zal niet terugkeren als het gezicht van de livestreams en video’s van het evenement. Volgens VGC is Keighley tevreden met het runnen van het Summer Game Fest (dat ook dit jaar zal terugkeren).

Het valt nog te bezien of de uitgevers achter de veranderende richting van E3 zullen gaan staan. VGC meldt dat uitgevers de ESA een bedrag van zes cijfers moeten betalen om aan het schema te worden toegevoegd.

Zo hebben we in de afgelopen jaren al gezien dat bedrijven als EA, Sony en Activision eigen events maken in plaats van aanwezig te zijn tijdens de E3. Hopen jullie dat de E3 dit jaar in ieder geval als digitale versie komt?