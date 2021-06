E3 2021: wat verwacht de redactie

We staan aan de vooravond van de grootste gamebeurs van het jaar: de E3. Elk jaar is het weer spannend waar de grote uitgevers mee komen, waar ze ons mee gaan verassen of teleurstellen. We speculeren er onderling natuurlijk op los en we delen graag onze gedachtes en voorspellingen.

Rogier:

Het is alweer een tijdje stil rondom het vervolg op Breath of the Wild en er wordt hevig gefluisterd dat Nintendo hier meer van gaat tonen. Ik hoop op een trailer, maar eigenlijk denk ik ook dat we deze in een aparte Nintendo Direct gaan zien, evenals de Nintendo Switch Pro. Bethesda gaat een vertellen dat de nieuwe Elder Scrolls nog steeds in ontwikkeling is maar gaan wel Starfield tonen om de fans toch een hart onder de riem te steken (en omdat er al afbeeldingen zijn gelekt). Als laatste grotere game verwacht ik dat Elden Ring ein-de-lijk een plekje in de spotlight krijgt.

Joey:

Ik ben eigenlijk best ingetogen over de komende E3. Het zou zo maar kunnen dat we dit jaar pas de impact van de pandemie op de game-industrie echt gaan merken. Het is niet voor niets dat er al een hoop games zijn uitgesteld of een no-show krijgen voor de show. Al is er natuurlijk genoeg om te hopen! Zo hoop ik toch eindelijk iets van Metroid Prime 4 te zien of de mogelijke remaster van de trilogie. Ook ben ik erg benieuwd naar de nieuwe Forza-game, want wordt het nu een Motorsport of toch Horizon 5?!

Niek:

2021 lijkt een relatief leeg jaar te worden als het op videogames aankomt. Ik denk dan ook dat de aankomende E3 dit gaat weerspiegelen. Maar natuurlijk moeten we deze beurs niet zomaar links laten liggen. Wellicht is dit juist het moment om met een aantal stevige aankondigingen de wereld der gaming te kickstarten. Natuurlijk kan ik grootste verrassingen niet voorspellen, maar ik hoop bijvoorbeeld wel een nieuwe Splinter Cell-game te zien. Een Ghost of Tsushima 2 of een Resident Evil 4-remake zou bij mij ook zeker in de smaak vallen.

Boyd:

We krijgen vooral te horen wat we niet krijgen te zien en ik verwacht daarom ook geen enkele verrassing. Wellicht een cinematische trailer van God of War: Ragnarok, maar verder zal het waarschijnlijk een herhaling zijn van wat we al weten en wat wij hebben gezien. Hopelijk wordt het iets spannender dan ik verwacht!

Robert

Uiteraard ben ik erg benieuwd naar de komende Nintendo Direct. Er zijn zoveel geruchten geweest over mogelijke games of zelfs een upgrade van de console zelf. Een nieuwe Donkey Kong zou ik echt heel fijn vinden en er is een kans dat ze hier iets van gaan laten zien. The Legend of Zelda: Skyward Sword en Breath of the Wild 2 zullen echt wel voorbij moeten komen. Al ben ik bang dat de laatste uitgesteld gaat worden. Daarnaast zal Ubisoft vast wel leuke verrassingen voor ons in petto hebben.

Overigens denk ik dat er veel van zowel Nintendo als andere uitgevers uitgesteld gaat worden vanwege de pandemie. Zoals Joey hier al aangaf, denk ik dat de coronacrisis nu pas echt zichtbaar zal worden. Dus een Switch Pro in september? Mij lijkt het erg onwaarschijnlijk, maar wie weet!