E3 2021 volledig digitaal en vind in juni plaats

Vorige week kregen we al te horen dat de E3 ook dit jaar volledig digitaal zal zijn, maar wanneer we de livestreams kunnen verwachten was tot nog toe onbekend.

Natuurlijk is het wel een beetje te voorspellen, het evenement is namelijk elk jaar rond dezelfde tijd, en ook dit jaar weer. De E3 vind plaats van 12 tot en met 15 juni. De organisatie laat op hun website weten wat de bedoeling moet zijn: vier dagen lang toegang tot de livestreams voor iedereen, met veel aankondigingen en persconferenties. Ze willen met deze volledige digitale variant een nieuwe weg in slaan en voor 2022 en de jaren daarna een nieuwe basis leggen.

Een exact schema met welke uitgever wanneer zijn streams zal houden is nog niet bekendgemaakt, maar dat zal niet lang meer duren, gezien we een kleine 2,5 maand van het evenement verwijderd zijn. Je kunt op de site van E3 inschrijven voor het laatste nieuws en updates, welke je tegen de tijd dat ze er zijn ook bij ons kunt vinden. Kijken jullie uit naar zo’n volledig digitaal evenement? En welke games hoop je straks te zien? Laat het ons weten!