E3 2021 live event geannuleerd volgens rapportage

Volgens een rapportage van het Los Angeles Convention and Tourism Development Commission komt er geen live event van E3 2021.

Het bedrijf schrijft namelijk in een rapportage dat de fysieke versie van E3 2021 definitief geannuleerd is. De organisatie van het Convention Center en de ESA (organisator van de E3) werken overigens wel aan een alternatief event, dat digitaal plaats gaat vinden.

Dit komt overeen met wat we eerder deze maand al vernamen. Toen werd er ook al gemeld dat E3 2021 alleen via de digitale kanalen plaats gaat vinden. Al heeft de ESA daar vooralsnog geen officieel commentaar op gegeven.

Dit event zal plaatsvinden van 15 tot en met 17 juni en gedurende die drie dagen zullen uitgevers, media partners en uitgevers hun games tonen.

We hoeven vooralsnog niet bang te zijn dat de E3 helemaal van de kaart gaat, want de gemeente van Los Angeles is al druk bezig om het event in 2022 en 2023 weer in de stad plaats te laten vinden. De ESA moet vooralsnog met hun plannen voor E3 2021 naar buiten komen. Wij verwachten echter niet dat dit nog heel lang gaat duren. Immers zijn er nu ook al events voor de zomer geannuleerd/ verplaatst, dus er moet nog heel wat gebeuren, wil de E3 op de traditionele manier gehouden worden.