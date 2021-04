E3 2021 is een gratis online show; maar de demo’s mogelijk niet

De Entertainment Software Association (ESA) heeft laten weten dat de E3 van 2021 door zal gaan, maar dan als digitaal event.

De organisatie achter het jaarlijkse event is op dit moment druk aan het kijken met uitgevers en ontwikkelaars om de show vorm te geven. Volgens VGC zouden er ook plannen zijn om demo’s online vrij te geven, maar zal je geld neer moeten leggen om demo’s van de games te kunnen spelen. Deze zouden namelijk gespeeld kunnen worden dankzij Nvidia Geforce Now, maar zal niet gratis zijn.

Volgens de ESA zal de E3 2021 helemaal gratis zijn, maar het bedrijf reageert dus niet op de geruchten over mogelijk betaalde demo’s.

E3’s 2021 digital show is a free event for all attendees. We’re excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx

— E3 (@E3) April 1, 2021