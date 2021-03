Dying Light is dit weekend gratis te spelen op Steam

De pc-gebruikers die Dying Light nooit een kans hebben gekregen hebben nog tot morgenavond 18:00 om de game te testen en als het ze bevalt met een flinke korting aan te schaffen.

De game is tot maandagavond gratis te spelen op het digitale platform van Valve en daarnaast kun je de game ook met een behoorlijke korting op de game scoren. Zo kun je de standaard versie al voor iets meer dan 10 euro binnenhalen. Check vooral de Steam-pagina voor nog meer informatie over deze game en de andere aanbiedingen. De progressie die je in de game boekt, zal overigens overgezet worden naar de volledige game, als je van plan bent de game in huis te halen.

In het spel verken je de post-apocalyptische stad Harran die is overgenomen door zombies. Met behulp van parkour- en gevechtsvaardigheden en knutselen, zal je aan de hordes geïnfecteerden proberen te overleven. Je zult ook proberen het mysterie achter de dodelijke infectie te achterhalen. Mocht je het niet in je eentje lukken, kun je de game ook in co-op spelen.

Techland werkt op dit moment aan een opvolger, die overigens vorig jaar al in de winkel had moeten liggen. De game werd echter al vroeg in 2020 voor onbepaalde tijd uitgesteld. Echter lijkt het achter de schermen alles behalve rustig te voorlopen, al meent de ontwikkelaar wel dat we ‘binnenkort’ spannend nieuws zullen krijgen.