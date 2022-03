Dying Light heeft nu current-gen patch

Het eerste deel van Dying Light draait nu met moderne performance op de current-gen consoles.

Dying Light 2: Stay Human is nu al meer dan een maand geleden uitgebracht. Binnenkort zal hier een review van verschijnen op Gamingnation! Dit betekent echter niet dat het eerste deel is vergeten door de Poolse ontwikkelaar Techland. Om deze reden hebben ze de patch vandaag uitgebracht voor de PlayStation 4 Pro en PlayStation 5.

Dit betekent dat de Dying Light drie grafische modi krijgt: Performance Mode, Balanced mode en High Resolution mode. In Performance Mode draait het spel in Full HD met 60fps. De Balanced Mode heeft een 1440p resolutie, met een framerate van 60fps. Als laatste draait de High Resolution mode in native 4K, maar met een framerate van 30. Dit is sowieso een goede verbetering, aangezien de game standaard op FullHD met 30FPS draaide. Waarom Techland het niet voor elkaar heeft gekregen om een zes jaar oud spel op 4K 60fps te krijgen voor de PlayStation 5, is wel opmerkzaam. Dit komt wel overeen met de performance issues die Dying Light 2 heeft op zowel de consoles als de PC. Mogelijk worden de games niet goed geoptimaliseerd.

Dying Light werd in 2016 uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One en PC. De game scoort momenteel een 7.5 vanuit de media, terwijl de userscore 8.0 is. De game werd toentertijd gemixt ontvangen, waarbij vooral de parcour gameplay werd geprezen, maar het verhaal en het einde van de game wel te wensen over liet. Er zijn door de jaren heen wel verschillende updates en DLC’s geweest, waardoor er veel meer content is dan voorheen.