Dying Light 2 uitgesteld naar februari

Dying Light 2-ontwikkelaar Techland laat weten dat hun game opnieuw is uitgesteld.

De game stond dit keer gepland voor 7 december, maar Techland geeft middels een Tweet te kennen dat de game op 4 februari zal verschijnen.

Dit is niet de eerste keer dat de game uitgesteld is. Dying Light 2 stond oorspronkelijk voor de lente van 2020 gepland, maar werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. In totaal wachten we nu al ruim drie jaar op de sequel.

Daarnaast lijkt februari een erg wilde maand te worden met releases als Horizon Forbidden West, Rainbow Six Extraction en de Saints Row reboot.