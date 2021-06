Dying Light 2 toont nieuwe beelden

Een bloederig virus heeft de stad veranderd in een ‘zombie’ stad. Dying Light 2 neemt ons mee in een meeslepend verhaal van twee overlevende kinderen.

Mia en Aiden

De hoofdrol is weggelegd voor deze twee kinderen. Als overlevenden van deze giframp volgen wij ze in hun zoektocht naar elkaar en naar de gruwelen die ze zullen tegenkomen. Bekijk de nieuwe beelden van Dying Light 2 en wordt meegesleept in het ontroerende verhaal.

We hoeven echter niet heel lang meer te wachten op de game. Dying Light 2 verschijnt op 7 december.