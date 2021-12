Dying Light 2: Stay Human is goud gegaan

Het lijkt erop dat we niet nog een keer op een vertraging van Dying Light 2: Stay Human hoeven te rekenen. Techland heeft namelijk laten weten dat de game goud gegaan is.

Nou weten we dat een andere Poolse bedrijf de term goud gegaan om zeep geholpen heeft, maar in theorie is de game af. De game wordt nu op disks gezet en uiteraard worden de laatste bugs nog opgespoord en in een day one patch verwerkt.

Lead Game Designer Tymon Smektała laat het volgende weten over het voltooien van Dying Light 2:

“We zijn hier erg enthousiast over en nu kunnen we echt voelen dat dit echt gebeurt! Na zoveel jaren hard werken kijken we met trots uit naar de release van Dying Light 2 Stay Human.”

“Dit is het. Het laatste en cruciale moment voor ons. De game is klaar om gemaakt te worden, maar we zullen niet vertragen. Het feit dat de game klaar is en we twee maanden voor de release de gouden status hebben bereikt, is een geweldig teken, maar het betekent niet dat ons werk hier stopt. Er zijn nog enkele upgrades en tweaks om toe te voegen, en feedback van de gemeenschap om te implementeren, maar de basis is solide en klaar om te spelen. Ik ben enorm trots op het hele team!”

Dying Light 2 verschijnt op 4 februari 2022 voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.