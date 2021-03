Dying Light 2 is volgens Techland verre van een ‘ontwikkelingshel’

Dying Light 2 werd al in 2018 aangekondigd, maar sindsdien hebben we weinig meer vernomen van de game. En de laatste keer dat we er iets over hoorden, was dat niet bepaald positief.

Daar komt deze week verandering in, aangezien Techland dit weekend al liet weten dat er ‘een paar woorden’ over de ontwikkeling van de game gedeeld zullen worden. Echter heeft de ontwikkelaar alvast besloten om eerst te reageren op eerdere berichtgeving over deze game en met name over de ontwikkeling ervan.

In een van de reacties op de Tweet over het komende nieuws wordt namelijk geschreven dat de ‘=de game als een hel voor de ontwikkelaars aanvoelt’. Daarop reageerde het officiĆ«le Twitter-account van de Poolse studio op door te stellen dat de game gewoon te vroeg aangekondigd is en dat de ontwikkeling ervan alles behalve een hel is. Hetzelfde account bevestigde overigens ook dat de game geen Early Acces-game wordt bij lancering, maar een volwaardige retailgame release krijgt.

Dying Light 2 zou oorspronkelijk in de lente van 2020 verschijnen, maar werd vorig jaar voor onbepaalde tijd uitgesteld. Er werd dat jaar ook al door Polski Gamedev gemeld dat de ontwikkeling van de game niet echt soepel verliep. Techland reageerde daarop door te stellen dat de game van begin tot einde speelbaar was, maar sindsdien hebben we er niks meer van vernomen.