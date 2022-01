Dying Light 2 krijgt vijf jaar lang post-launch DLC

Dying Light 2: Stay Human zal minstens vijf jaar lang worden ondersteund met post-launch DLC.

Dat heeft ontwikkelaar Techland via Twitter laten weten. Spelers mogen zich de komende jaren onder andere verwachten aan nieuwe items, evenementen, verhalen en locaties.

Ook de eerste Dying Light bleef de afgelopen jaren voorzien van gratis en betaalde DLC. Zeven jaar om precies te zijn. Ook voor het tweede deel lijkt Techland van plan om eenzelfde koers te slaan. Aanstaande spelers zullen dus wel even zoet zijn met de game.

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI

— Dying Light (@DyingLightGame) January 14, 2022