Dying Light 2 komt in december; nieuwe gameplay getoond

Techland heeft, zoals beloofd, laten weten wanneer we dan ein-de-lijk aan de slag kunnen met Dying Light 2. Daarnaast heeft de Poolse ontwikkelaar een nieuwe gameplay-trailer vrijgegeven.

De game staat voor 7 december gepland en in een nieuwe demonstratie van de game vertelt Techland wat over de gameplay-elementen die je in Dying Light 2: Stay Human.

Om te beginnen zullen keuzes en consequenties een grote rol spelen in hoe de dingen verlopen. Spelers zullen beslissingen nemen in missies die het einde van het spel kunnen veranderen, en keuzes die tijdens speurtochten worden gemaakt, kunnen de missies beïnvloeden. Op basis van de keuzes die je maakt, zorgt de game ervoor dat je de volgende keer dat je besluit hem op te starten een andere gameplay-ervaring hebt.

Gedurende de nacht komen de geïnfecteerden massaal naar buiten. En vergeleken met de eerste game is de nacht in de prequel nog gevaarlijker. Terwijl de geïnfecteerden door de straten zwerven, kun je de gebouwen waar ze overdag rondhangen verkennen om te zoeken of te speuren. Er zijn ook facties om mee te vechten of om mee samen te werken.

Daken zijn nu de standaard begane grond, omdat de straten echt gevaarlijk zijn met de geïnfecteerde en onvriendelijke mensen. Maar je kunt overal naartoe bewegen om gevaar te vermijden, dankzij je parkourvaardigheden. Bovendien heeft het team van Techland het aantal parkour-moves verdubbeld, dus er zijn genoeg manieren om over muren en daken te rennen.

Techland zei dat het meer over de game zal onthullen in meer streams in de aanloop naar de release, dus bekijk tot die tijd de bovenstaande video voor meer informatie.