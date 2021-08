Dying Light 2 geeft je de keuze tussen Ray Tracing of 60fps met VRR

Techland heeft meer informatie gegeven over de verschillende grafische opties die console-gebruikers krijgen bij Dying Light 2.

Aangezien Dying Light 2 een cross-gen game is, zal deze gebruik gaan maken van de extra rekenkracht van de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Techland zal hierbij spelers twee opties geven, zoals we wel eerder gezien hebben.

De eerste optie is een die ervoor moet zorgen dat de visuals er beter uit zien, inclusief Ray Tracing.

“Voor spelers die de voorkeur geven aan visuele ervaringen, hebben we de kwaliteitsmodus voorbereid die, dankzij het gebruik van Ray Tracing, de kwaliteit van de scène aanzienlijk heeft verbeterd, met de nadruk op omgevingsverlichting. In de kwaliteitsmodus zullen spelers een grotere nauwkeurigheid waarnemen van bijvoorbeeld volumetrische effecten en vele andere frame-nabewerkingselementen. De Ray Tracing zelf is dan de basis voor het genereren van bijvoorbeeld fysiek correcte schaduwen”, vertelde hoofdontwerper Piotr Pawlaczyk aan MP1st.

De andere modus zal de prestaties ten goede komen, en meer specifiek gericht op 60 fps. Pawlaczyk liet het zelfs klinken alsof de framerate in die modus wordt ontgrendeld, wat goed zou werken met een met VRR uitgeruste tv en console. Het is vermelden waard dat VRR op het moment van schrijven alleen beschikbaar is op Xbox.

“Voor degenen die, net als jij, van soepele gameplay houden, hebben we de Performance Mode voorbereid, die zich richt op een hoge framerate (60FPS + optioneel met VRR), waardoor de ervaring van snelle gameplay-elementen zoals een koers of gevecht nog soepeler wordt. ”

We hebben onlangs nogal wat gameplay gezien van Dying Light 2. Het staat gepland voor release op 7 december op pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X/S.