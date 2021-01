Op een Europese winkel is een Dying Light 2 Collector’s Edition gelekt. Dit wijst mogelijk op een vroegere release.

Ontwikkelaar Techland heeft recentelijk beloofd dat ze zeer binnenkort spannend nieuws hebben over Dying Light 2. Nu heeft een Tsjechische winkel echter een afbeelding geĆ¼pload waarin een Collector’s Edition van Dying Light 2 is te zien. Waardoor we waarschijnlijk iets teveel hebben gezien in dit stadium van de marketing campagne van de game.

De zogenaamde Collector’s Edition van de game komt met een aantal extraatjes waaronder een steelbook hoesje, een art book, een zaklamp en een paar stickers. Bovendien zit er een standbeeldje bij van de protagonist die vanaf een lantaarnpaal springt om een zombie een klap te verkopen.

Techland heeft deze versie nog niet officieel bevestigd, dus neem het bestaan hiervan met een korreltje zout. Dat gezegd hebbende is dit natuurlijk een vrij gedetailleerd product om zomaar na te maken, dus is de kans groot dat het hier ook een legitieme lek gaat.

Het feit dat dit (echt of nep) boven water is gekomen duit wel op een zeer nabije release van de game. Het spannende nieuws van de ontwikkelaar zal hier vast ook mee te maken hebben.

Dying Light 2 zou oorspronkelijk uitkomen in de lente van 2020, maar werd vorig jaar rond deze tijd uitgesteld door Techland.

De game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One en gezien dat het de eerste aangekondigde cross-gen game was zal die ook op de PlayStation 5 en Xbox Series X uitkomen.