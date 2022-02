Dwayne Johnson speelt volgens geruchten een hoofdrol in Call of Duty-film

Er wordt in de wandelgangen geroddeld over een mogelijke hoofdrol van Dwayne Johnson in de Call of Duty-verfilming.

In 2015 werd er namelijk door Activision zelf gesproken over een film van hun bekendste franchise, maar sindsdien hebben we er eigenlijk niks meer van vernomen. Echter lijkt daar sinds kort verandering in te komen, want Giant Freakin Robot beweert dat Dwayne ‘the Rock’ Johnson namelijk een hoofdrol heeft in de film. De acteur had eerder deze maand al laten weten aan een film te werken voor een populaire game. Giant Freakin Robot heeft het nieuwtje gehoord van ‘welbekende bronnen’, maar het is dus geen officieel nieuws.

Zo weet men ook niet te vertellen in welke periode de film zal spelen, want in principe zijn er al heel veel oorlogen voorbij gekomen. Zo hebben we in de game de Tweede Wereldoorlog gezien, maar ook de Koude Oorlog, moderne oorlog en zelfs de toekomst.

Het zou dus kunnen dat Dwayne Johnson in een andere gameverfilming zit. Zo werd er in Sonic the Hedgehog door Sonic een opmerking gemaakt over ‘the Rock’ als president. Dus wellicht dat hij zijn opwachting maakt in diens vervolg?! We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten!