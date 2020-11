Dubbele winst voor Valve tijdens VR Awards 2020

Valve is afgelopen nacht tweemaal in de prijzen gevallen tijdens de VR Awards 2020. Het evenement stond volledig in het teken van virtual reality en was voor het eerst helemaal te volgen in VR.

Tijdens het jaarlijkse evenement werden prijzen uitgereikt in categorieën als beste VR Film, beste VR Marketing en beste VR-ervaring. Valve won zijn prijzen in de categorieën VR-game en VR-product, voor respectievelijk Half-Life: Alyx en de Valve Index. Daarmee versloeg Valve de Oculus Rift S en werden games als Asgard’s Wrath, Pistol Whip en Stormland afgetroefd.

De VR Awards werden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. Naast prijzen voor VR-entertainmentproducten werden bedrijven ook beloond voor de beste toepassing van VR in de medische- en educatieve sector