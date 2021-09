Spelers die hun wapens nog willen levelen kunnen dit weekend hun slag slaan. Vanaf vrijdag verdien je namelijk dubbele wapen XP in Call of Duty Warzone en Black Ops Cold War.

Het dubbele wapen XP van Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone start aanstaande vrijdag om 19:00 en zal tot maandag dezelfde tijd duren.

Unlock the dual-wield Sai and level it up twice as fast!

Double Weapon XP Weekend starts this Friday. pic.twitter.com/2Q8TP0LuHA

— Treyarch Studios (@Treyarch) September 22, 2021