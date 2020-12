Dubbele Battle Pass XP in Black Ops Cold War tot na de feestdagen

Nu we de feestdagen niet uitgebreid kunnen vieren, is er wellicht nog meer tijd om te gamen. Mocht je Call of Duty Black Ops Cold War hebben, wordt dat in ieder geval dubbel beloond.

Spelers krijgen vanaf vandaag tot maandag 28 december 19:00 de tijd om hun Battle Pass versneld te voltooien. Daarnaast zijn zojuist om 19:00 ook de playlist veranderd. Zo is the Pines 24/7 vervangen door Raid 24/7 en zal Nuketown 24/7 ook gewoon blijven staan.

De Face-off modus uit Modern Warfare is teruggekeerd en dit is eigenlijk een uitgebreidere versie van de 3v3 Gunfight modus. In plaats van dat spelers twee levens krijgen roteert Face-off tussen verschillende multiplayer modi, zoals Domination, Team Deathmatch en Kill Confirmed.

Mocht je Black Ops niet in huis hebben, kun je enkele modi van de game ook gratis proberen tot 24 december.