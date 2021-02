Dubbel XP weekend voor Black Ops Cold War en Warzone

Activision laat weten dat Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone-spelers dit weekend dubbele XP kunnen verdienen.

Tussen 5 en 8 februari kunnen spelers van beide games op alle platforms dubbele XP scoren en PlayStation-eigenaren krijgen zelfs een dag extra, want voor hen begint het weekend al op 4 februari.

Daarnaast heeft Season One van Black Ops Cold War een update gehad. Deze brengt het volgende hoofdstuk van de Dark Either verhaallijn met de Firebase Z map. Daarnaast voegt de update de gratis Tombstone Perk toe, keert de 6v6 multiplayer map Express uit Black Ops 2 terug en zijn er diverse playlist updates geweest. PlayStation-eigenaren kunnen bovendien de Onslaught modus spelen in de map Express.

Voor het einde van Season One zal ook League Play terugkeren in de multiplayer en zullen er nog wat bundels voor Warzone en Black Ops Cold War verschijnen.