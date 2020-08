DualShock 4 werkt met de PlayStation 5, maar niet met de PS5 games

De DualShock 4 controller is voor de PlayStation 5 alleen te gebruiken als afstandsbediening of als je PlayStation 4-games erop gaat spelen.

In een FAQ bericht op het PlayStation Blog laat Sony weten dat het niet mogelijk is om PlayStation 5 games met de DualShock 4 te spelen. In een sectie over de compatibiliteit van de huidige PlayStation 4 hardware staat er:

“De DualShock 4 en door PlayStation officieel gelicenseerde third-party controllers zullen werken bij de ondersteunende PlayStation 4 games. Echter betekent dit niet dat alle door PlayStation gelicenseerde randapparatuur en accessoires op de PlayStation 5 werken. We raden dan ook aan om bij het de maker ervan te raadplegen of het compatible is met de PlayStation 5.”

Het is dus mogelijk om je DualShock 4 op de PlayStation 5 aan te sluiten, maar je kunt er dus alleen een select aantal PlayStation 4 games op spelen.

“We zijn ervan overtuigd dat de PlayStation 5 games gebruik moeten maken van de nieuwe mogelijkheden en features die we naar het platform brengen, inclusief die van de DualSense controller.”

In de FAQ staat overigens ook gemeld dat racestuurtjes en flight sticks voor desbetreffende games gewoon moeten werken op de PlayStation 5 en diens games. Ook de Platinum en Gold headsets, net als alle andere headsets die door middel van USB of de audio jack gebruikt worden, zijn ook op de DualSense of PlayStation 5 aan te sluiten. Echter zal de huidige headset companion app niet meer werken op de PlayStation 5.