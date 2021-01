DualSense in de Xbox Series X/S controllers?

Ondanks dat de nieuwe Xbox-controllers ongetwijfeld goed zijn, doen ze weinig vernieuwend. Nieuw ergonomisch design, knoppen voelen wat anders maar niets zo gaaf als DualSense van de Playstation 5 controllers. Microsoft is nu aan het pijlen of de Xbox-eigenaren daar belang bij hebben.

Microsoft heeft een grote survey de deur uit gedaan naar zijn spelers om informatie te vergaren. Uiteraard zitten er standaard vragen tussen; hoe is de kwaliteit, gebruik je een skin voor de console, is de console sneller dan de voorgaande etc. Echter worden er ook wat specifiekere vragen gesteld. Microsoft wilt bijvoorbeeld weten of de console ‘Next-Gen’ aanvoelt.

Een andere vraag die gesteld wordt is zelfs nog wat specifieker. Hier wordt gevraagd of men bekend is met de functies van de Playstation-controller en of je die op de Xbox-controller had willen zien. Dit proeft naar een nieuw model controller. Microsoft heeft ook al een andere belangrijke functie van de Playstation-controller geleend: de Share-button. Deze zat natuurlijk al op de Playstation 4-controller, maar is nu ook op de Xbox Series X/S-controller te vinden.

De DualSense-functie op de controller houdt in dat de triggers aan de achterkant ‘adaptive’ zijn. Dit betekend grofweg dat ze zich aanpassen aan de game en de situatie in de game. Dus blokkeert jouw wapen in de nieuwe Call of Duty, dan kun je de trigger niet goed indrukken. Zit de rem van je wagen vast in een racegame? Shit, krijg je die trigger niet goed naar beneden. Op deze manier wordt je nog meer in de game getrokken. Wat vinden jullie, is de nieuwe Xbox-controller goed zoals ie is, of zouden jullie ook andere functies willen zien op een nieuwer model?