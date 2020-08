DualSense heeft 50% meer batterijduur

De batterijduur van de DualSense (de controller voor de PlayStation 5) zou 50% langer moeten zijn dan van diens voorganger, de DualShock 4.

Er zijn namelijk foto’s van de DualSense online verschenen, dankzij Twitter-gebruiker @Galaxy666, met daarbij informatie over batterij van de controller. De controller heeft namelijk een batterijcapaciteit van 1560mAh, ten opzichte van 800mAh van de originele DualShock 4. Inmiddels is er al een tijdje een verbeterde versie van de laatstgenoemde, die 1000mAh heeft. Galaxy666 weet deze informatie aangezien hij voor een bedrijf werkt die accessoires voor consoles maakt.

hands on #PS5 controller #Dualsense5 , just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69J — Galaxy (@Galaxyrain666) August 12, 2020

the old model of dualshock4 controller is about 800mA, later it became 1000mA, now the PS5 is 1560mA — Galaxy (@Galaxyrain666) August 12, 2020

sorry , no video. we design and provide accessories for console manufactures such as SONY and Microsoft, they are both our customers, now we are doing some compatibility testing for #Dualsense5 controller — Galaxy (@Galaxyrain666) August 12, 2020

Sony liet eerder al weten dat ze de batterij van de DualSense ‘sterk’ zou zijn, maar nu weten we ook wat we ongeveer van de batterijduur kunnen verwachten. De DualSense verschijnt bij de lancering van de PlayStation 5 en dat is dit najaar.