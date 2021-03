Driedubbel XP dit weekend in Warzone en Black Ops Cold War

Season 2 van Warzone en Black Ops Cold War is alweer bijna een maand gaande en dit weekend kunnen spelers nog sneller de Battle Pass voltooien. Er valt namelijk dit weekend dubbele XP, dubbele wapen XP en dubbele Battle Pass XP te verdienen.

Mocht je een PlayStation hebben, krijg je zelf een dag extra de kans om gebruik te maken van de driedubbele XP weekend. Voor de overige platforms zal het weekend op vrijdagavond 19:00 van start gaan en tot maandag dezelfde tijd duren. De reden hiervan is dat er een mid-season update volgende week zal komen. Het is niet bekend wat deze gaat brengen, maar we vermoeden dat het iets te maken heeft met de zombies die zich op verschillende plekken in Verdansk laten zien.