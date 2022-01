Drie nieuwe Star Wars-games onderweg

Groot nieuws vandaag van de studio achter Apex Legends; Respawn Entertainment. Ze laten weten dat er drie nieuwe games op de planning staan, waaronder het vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order.

Naast het vervolg op Fallen Order werkt de studio aan een nieuwe first-person shooter en een strategy-game. De shooter wordt gemaakt onder leiding van Peter Hirschmann, die eerder met het universum te maken had; hij heeft in 2008 A Force Unleashed en daarvoor aan de originele Battlefront-games geproduceerd. De strategie-game wordt in samenwerking met ontwikkelaar Bit Reactor gemaakt, welke bestaat uit oud-werknemers van Firaxis. Voor wie hen niet kent, Firaxis was verantwoordelijk voor games als X-COM.

EA heeft in 2013 een gigantische deal gesloten met Disney, waarbij EA als enige Star Wars-games zou mogen maken. Toch zijn ze niet de enige die momenteel werken aan een Star Wars-game; zo zou Ubisoft aan een titel werken, en kondigde Quantum Dreams vorig jaar Star Wars: Eclipse aan.

Toch komt dit niet geheel als verrassing; in 2019 kwamen er al vacatures naar buiten bij Respawn Entertainment voor hun Star Wars-team. Desondanks zijn we enthousiast en kijken we uit naar meer informatie over de games!