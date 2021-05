Drie miljoen exemplaren van Resident Evil Village verscheept

Capcom heeft laten weten dat er in een paar dagen tijd drie miljoen exemplaren van Resident Evil Village zijn verscheept.

De game verscheen afgelopen vrijdag en wordt door zowel critici als consumenten met open armen ontvangen. Deze aantallen zijn overigens wel van zowel fysieke als digitale verkopen.

Hiermee weet de game het net zo goed te doen als Resident Evil 2 Remake die in januari 2019 verscheen, net als Resident Evil 7 in 2017. Dankzij de verkopen van Village zijn er in totaal 100 miljoen exemplaren van Resident Evil-games over de toonbank gevlogen. Daarvan zijn er 7,5 miljoen van Resident Evil 7 dat door de hype van Village toch weer flink wat aantal exemplaren aan de man wist te brengen.

Resident Evil Village is een directe sequel op dat deel en vindt drie jaar naar de gebeurtenissen van deel 7. Wat zijn jullie ervaringen met Resident Evil Village? Laat het ons vooral weten in de reacties!