Dreams-speler maakt Ratchet and Clank: Rift Apart

Voor degene die Dreams hebben en niet op Ratchet and Clank Rift Apart kunnen wachten is er goed nieuws. Een speler maakte een variant van de game in de creatieve game van Media Molecule.

We hebben in de weken na de release van Dreams al flink wat creaties van spelers voorbij zien komen, zoals Hogwarts uit Harry Potter, maar ook een scene uit Joker. Gelukkig voor ons zijn er nog genoeg creatieve spelers niet klaar met de game.

Zo heeft Sharfik een variant van twee levels van Ratchet and Clank: Rift Apart gemaakt. In beide levels speel je als Rivet en is het de bedoeling om Clank terug naar Ratchet. Het is in ieder geval een leuke zoethouder om tussen nu en de release van Ratchet and Clank: Rift Apart te spelen.