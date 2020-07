Dragon’s Dogma anime komt in september naar Netflix

We weten al een aantal maanden dat er een anime van de game Dragon’s Dogma gaat verschijnen. Nu is bekend geworden dat de aankomende Netflix-serie op 17 september zal uitkomen.

De originele game kwam in 2012 uit en kreeg later een uitbreiding genaamd Dark Arisen. Later kwam er ook een free-to-play game genaamd Dragon’s Dogma Online. In het origineel speel je als een zelf gemaakt personage die zijn hart moet terugkrijgen van een draak. De Netflix-serie lijkt een soortgelijk verhaal te volgen, behalve dat de hoofdpersoon Ethan natuurlijk wel een vast personage is.