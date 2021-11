Dragon Ball: The Breakers aangekondigd

We zijn nog lang niet klaar met de wereld van Dragon Ball Z, zo beseft ook Bandai Namco. Ze komen met een nieuwe game op de proppen, namelijk Dragon Ball: The Breakers.

Dragon Ball: The Breakers is een asymmetrische multiplayer-game, wat inhoudt dat niet iedereen hetzelfde uitvoert. In The Breakers neemt een zevental spelers het op tegen één andere, op eenzelfde soort manier als in bijvoorbeeld Friday the Thirteenth: één iemand is sterker dan de rest, de overige spelers proberen te overleven en om de aanvaller langzaamaan uit te schakelen.

De ene speler speelt als raider, een wezentje die vanuit de ruimte land op aarde. Kenners zullen deze al gauw herkennen als Cell. Dit organisme wordt sterker de mensen of wezens te absorberen, wat ook hier gebeurd. Hoe meer spelers hij ‘op eet’, hoe dichter Cell bij zijn perfecte vorm komt. Ook komen er andere bad guys vanuit de serie naar de game, maar daar is nog niets over bekend.

Dragon Ball: The Breakers komt in 2022 uit voor alle consoles. Check hieronder de korte maar vermakelijke trailer, en vertel ons waarom jij deze game wel of niet wilt spelen!