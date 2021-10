Dragon Age 4 slaat mogelijk de PS4 en Xbox One over

Hoewel er langzaam maar zeker nieuwsberichtjes verschijnen over Dragon Age 4, weten we er eigenlijk nog maar weinig van. Er is onlangs echter wel een hint opgedoken dat het spel niet uit zal komen op de PS4 of Xbox One.

De hint komt van de LinkedIn-pagina van Daniel Norlander. De man was hoofdontwikkelaar van Dragon Age tussen oktober 2019 en oktober 2020. Bij de platformen van de game geeft hij aan dat hij gewerkt heeft met de PS5, Xbox Series X/S en PC. Hoewel dit geen definitieve bevestiging is, lijkt het wel een grote hint dat de game niet speelbaar zal zijn op last-gen games.