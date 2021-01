Dragon Age 4 setting onthuld in nieuwe artbook

Dankzij een artbook over de geschiedenis van BioWare weten we dat Dragon Age 4 zich af gaat spelen in Tevinter. Dit is een locatie die tot nu toe niet door de ontwikkelaar is verkend.

Een paar belangrijke details over het aankomende vervolg van BioWare zijn onthuld in BioWare: Stores and Secrets from 25 Years of Game Development, een nieuw artbook dat lezers meeneemt op een rondleiding door de kleurrijke geschiedenis van BioWare.

Eurogamer slaagde erin het boek te bemachtigen en ontdekte een belangrijke Dragon Age-inzending op de pagina’s die bevestigt dat “de langverwachte follow-up van Dragon Age: Inquisition […] spelers naar Tevinter zal brengen als de gebeurtenissen van Inquisition en Trespasser. dreigen Thedas voor altijd te veranderen.”

Er is al eerder naar deze locatie verwezen, dankzij het einde van Inquisition en de gebeurtenissen die plaatsvinden in de eerder genoemde Trespasser DLC. We zullen hier geen spoilers uitschrijven, maar de verhalen komen voorbij in de DLC en verhaallijnen die draaien om de verdeeldheid zaaiende elf, Solas, wijzen naar Tevinter als de volgende belangrijke locatie ter wereld.

Eurogamer wijst erop dat er mogelijk meer locaties in het spel zijn die door het boek worden gesuggereerd. “Kunstwerk van een schitterende stad omringd door water toont vrijwel zeker Antiva City, de hoofdstad van Antiva, een gebied dat in het oosten aan Tevinter grenst”, somt Tom Phillips van de site op.

“Er wordt ook concept art van een Antivan Crow getoond; een theatrale huurmoordenaar gevierd voor hun beheersing van stijlvol doden, die een uitgebreid masker draagt, een gloeiend zwaard hanteert en verschillende echte kraaien-sidekicks heeft.”

Dragon Age 4 is al jaren in ontwikkeling en werd al in 2018 voor het eerst geteased. Echter lijkt de game een flinke make-over te hebben gekregen en zullen we vooralsnog geduldig moeten wachten tot we de eerste gameplaybeelden ervan te zien krijgen. De game wordt op zijn vroegst in 2022 verwacht.