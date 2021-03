Dragon Age 4 concept art onthuld door BioWare

Bioware heeft nieuwe concept art gedeeld van Dragon Age 4 waarop een magiër is te zien met een staf.

Christian Dailey, de uitvoerend regisseur van Dragon Age 4, heeft een nieuw stuk concept art gedeeld dat een beetje een idee geeft van wat we kunnen verwachten van het aankomende nieuwe deel.

Dailey voelde zich geroepen om de afbeelding te delen nadat regisseur Matthew Goldman suggereerde dat de studio iets aan de fans moest laten zien om hun zoet te houden. Goldman vergezelde de afbeelding met de uitspraak: “Meet me in Minrathous”.

Minrathous is de grootste stad in de wereld van Dragon Age. Het is de hoofdstad van Tevinter, dus het is geen verrassing om te zien dat dit de thuishaven is van de mysterieuze magiër.

Meet me in Minrathous! https://t.co/jmBUHJ0oen — Matthew Goldman (@SerGoldman) March 20, 2021

Dragon Age 4 is al een paar jaar in ontwikkeling. Na de eerste teaser tijdens The Game Awards terug in 2018 is de game vorig jaar onthuld tijdens Gamescom Opening Night Live.

Eerder werden er al een paar belangrijke details onthuld in Bioware: Stores and Secrets from 25 Years of Game Development. Dit is een nieuw boek waarin lezers een tour krijgen van de kleurrijke geschiedenis van BioWare.

In het boek leerden we dat: “het lang verwachtte vervolg op Dragon Age: Inquisition spelers naar Tevinter zal nemen terwijl de gebeurtenissen van Inguisition en Trespasser voor altijd Thedas zal veranderen.”

EA heeft laten weten dat Dragon Age 4 in 2022 of zelfs later uitkomt, maar het is fijn om te zien dat we al een voorproefje krijgen van het soort personages en de wereld.

Wat vinden jullie van de nieuwe Dragon Age 4 concept art? Laat hieronder een reactie achter!