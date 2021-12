Dr Disrespect start nieuwe studio

De omstreden streamer Dr Disrespect, in het echte leven Guy Beahm genoemd, start een nieuwe AAA-studio; Midnight Society. Dit doet hij niet alleen, hij gaat samen met twee veteranen aan het roer staan.

Samen met oud-Call of Duty en oud-Halo ontwikkelaars Robert Bowling en Quinn DelHoyo is Dr Disrespect de studio Midnight Society gestart. Ze willen hoofdzakelijk de community sterk betrekken bij alle stadiums van de ontwikkeling, iets waar Dr Disrespect vaak over heeft geklaagd op zijn streams over andere studio’s

Volgens Twitter zijn ze al met de eerste game bezig, een PvP-game die in Unreal Engine 5 wordt opgebouwd. Meer dan dat is nog niet bekend. Hopelijk zien we snel een aankondiging.┬áBeahm was afgelopen augustus al aan het pijlen of er mensen ge├»nteresseerd zouden zijn in het openen van een studio met een ‘unieke twist’.

Voor wie nog nooit van de beste man gehoord heeft; Guy Beahm is een voormalig ontwikkelaar die zich heeft gevonden in het streamen met een erg herkenbare setup. Hij draagt altijd een zonnebril en kenmerkt zichzelf met een stevige snor en ouderwets matje. Vorig jaar is hij permanent van Twitch geband, nadat hij verschillende regels zou hebben overtreden, redenen die voor hem onbekend zijn.