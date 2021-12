Downloadgrootte Elden Ring bekend gemaakt

De release van Elden Ring komt steeds dichterbij en we krijgen dus ook steeds kleine beetjes nieuwe informatie. Zo is nu bekend gemaakt hoe groot de download zal zijn op de eerste dag.

Voor je een gat in de lucht springt, bedenk dan wel dat dit nog zónder de Day One Patch is. Deze patches zijn vaak ook vrij fors, maar dan is in het geval van Elden Ring nog niets over bekend. De downloadgrootte bedraagt 44,47 GB. Voor een game anno 2021 valt dit behoorlijk mee. Ter vergelijking, Call of Duty Warzone overschrijft de 100 GB en Horizon Forbidden West zit daar met 96 GB net iets onder.

Wel is Elden Ring de grootste game in de Souls-serie. Twitteraar @eldenringupdate heeft de vorige downloads er naast gezet en Bloodborne, inclusief alle DLC, komt met 36,51GB het dichtstbij. De Dark Souls Remaster is slechts 6GB.

Elden Ring is het spirituele volger in de Souls-serie, welke bekend staan om de duistere werelden en ongenadig lastige gameplay. Ditmaal sluit George R.R. Martin -bekend van de Game of Thrones boeken- zich aan bij de ontwikkelaar om het verhaal te schrijven. Een bijzondere samenwerking die zijn vruchten lijkt af te werpen; er is onwijs veel hype voor de game ontstaan op het internet. Elden Ring komt op 25 februari 2022 uit voor de Playstation 4 en 5, PC, Xbox One en Xbox Series X en S.