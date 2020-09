Sinds afgelopen donderdag zijn er weer twee gratis spellen op de Epic Games Store: Railway Empire en Where the Water is Wine.

Epic strooit graag met gratis spellen om hun PC platform te promoten. Deze week is de grootste titel Railway Empire, een Sim-game waarin je een spoorweg magnaat bent en een imperium moet opbouwen met stoomtreinen.

De actie geldt tot 17 september. Eenmaal gedownload blijft het spel in je bibliotheek staan, dus het is zeker de moeite waard!