DOOM: The Classics Collection naar Nintendo Switch

Limited Run Games heeft vandaag aangekondigd dat DOOM, DOOM II en DOOM 3 fysiek op de Nintendo Switch verschijnen.

De pre-orders voor de standaard editie ($29.99 USD), special edition ($79.99) en collector’s edition ($129.99) gaan op 2 april van start. De special- en collector’s editie bevatten alvast een berg aan leuke goodies. Kijk vooral even in de tweet hieronder om te zien wat die goodies precies zijn.

DOOM fans, you're going to want our premium Collector's Edition of DOOM: The Classics Collection! It features everything from the Classic Edition, plus a DOOM shadowbox with lights and sound inside a premium, windowed CE box. pic.twitter.com/BKsBWTWfrE

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) March 29, 2021