Doom Eternal voor de Switch is ‘erg dichtbij’

Doom Eternal voor de Nintendo Switch komt snel, maar ID Software durft alleen nog geen precieze releasedatum te onthullen.

Tijden Pax Online x EGX Digital heeft Doom Eternal’s executive producer Marty Stratton laten weten dat de Switch versie ‘erg dichtbij’ is. Het team van ID Software zou dan ook ‘in de nabije toekomst’ over deze versie willen praten.

Stratton zou (via Nintendo Everything) hebben gezegd dat hij graag specifieker zou zijn. Hij leest ook de reacties en ziet ook dat er bij elke topic van Doom Eternal wel naar de Switch-versie gevraagd wordt.

Stratton vervolgt door te zeggen dat de teams van ID Software en Panic Button hun best doen om de ‘best mogelijke versie van de game te maken’. Echter duurt het nu ook langer doordat iedereen thuis werkt.

De game, die in maart al voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One verscheen, zal op de Switch 30fps draaien, maar heeft nog steeds geen releasedatum gekregen.

In oktober komt de eerste uitbreiding (The Ancient Gods, Part One ) uit, die overigens ook al standalone aan te schaffen is. Echter kun je het ook aanschaffen via de Doom Eternal Year One pass, waarin ook het tweede deel van de uitbreiding zit. Deze pass kost overigens 30 euro.