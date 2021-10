Doom Eternal update 6.66 brengt Horde mode

Update 6.66 komt vandaag naar DOOM Eternal en levert een Blood Punch-achtig pakket aan gratis content voor alle spelers. Update 6.66 introduceert de nieuwe arcade-stijl Horde Mode, een verfijnde Battlemode 2.0 ervaring, twee nieuwe Master Levels en meer!

Horde-modus

Bewijs hoe moedig je bent en neem het op tegen andere spelers, terwijl je de seizoensklassementen beklimt in de nieuwe arcade-stijl Horde Mode.

• Begin met alle perks, runes en upgrades en bewapen je met alleen een Combat Shotgun.

• Versla waves aan demonen om extra wapens vrij te spelen en vecht door drie uitdagende levels.

• Voltooi alle encounters en puzzels om meer dan 7 nieuwe skins vrij te spelen, waaronder de DOOM II Slayer en de Biker Slayer.

• Strijd tegen jezelf en andere Slayers voor de hoogste score in seizoensgebonden klassementen door op hogere moeilijkheidsniveaus te spelen, bonusrondes te voltooien, bounty demonen te doden, krachtige wapens te ontwijken en meer.

Battlemode 2.0

Ervaar een verfijnde Battlemode, de twee tegen één competitieve multiplayer-mode, waarin twee door spelers bestuurde demonen het opnemen tegen één volledig uitgeruste DOOM Slayer. Met een volledig nieuw streak-gebaseerd klassementssysteem met beloningen en matchmaking, leaderboards, een nieuwe Arena: Stronghold, en de nieuwe Dread Knight speelbare demon.

Twee nieuwe Master Levels

In de Mars Core en The World Spear Master Levels (die bij The Ancient Gods – Part Two wordt meegeleverd), neem je het op tegen geremixte demon die een nieuwe gevechtservaring introduceren. Laat de wereld zien dat je deze uitdagingen onder de knie hebt, die alleen de grootste Slayers waardig zijn.

Update 6.66 is vandaag beschikbaar voor PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 en PlayStation 5.