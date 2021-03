Doom Eternal-uitbreiding verschijnt vandaag

Doom Eternal: The Ancient Gods, Part Two is vanaf vandaag verkrijgbaar voor PC, Xbox One en PlayStation 4.

Dat nieuws hebben Bethesda en Id Software gisteren bekend gemaakt. Verassend, want eerder leek het er nog sterk op dat de uitbreiding pas in de tweede helft van 2021 zou verschijnen. Dat is dus niet het geval – The Ancient Gods, Part Two is vanaf vandaag te verkrijgen voor eerder genoemde platformen. Next-gen versies van de Doom Eternal-uitbreiding zijn momenteel nog in ontwikkeling. Datzelfde geldt voor de Switch-versie.

Overigens gaat de lancering gepaard met een dikke launchtrailer. Daarin zien we vooral veel actie en de Dark Lord himself. Je bekijkt de trailer hieronder!

You denied the gods and awoke an ancient evil.

Your war against Hell ends here.

The Ancient Gods – Part Two is available tomorrow. pic.twitter.com/KGvgKuNUso

— DOOM (@DOOM) March 17, 2021