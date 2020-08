Doom Eternal uitbreiding ook beschikbaar als standalone

The Ancient Gods wordt de eerste verhaal uitbreiding van Doom Eternal en zal ook beschikbaar zijn als standalone game. Waardoor iedereen de DLC kan spelen wanneer die uitkomt.

Het nieuws dat de uitbreiding van Doom Eternal los gespeeld kan worden werd gedeeld met PCgamesN. In gesprek met de website vertelde uitvoerend producent Marty Stratton dat het Id Software team wilde dat de DLC ‘Zo veel mogelijk mensen bereikt’.

Bovendien wordt de uitbreiding vrij groot, volgens de regisseur van de game Hugo Martin.

“Meeste mensen associeren DLC met iets van een kleinere schaal – het is een beetje zoiets als de ‘voor tv gemaakte versie’ van een film, waarin de film het hoofdspel is. Maar voor ons is dit hetzelfde als een tweedelige film – het is net zo groots als het hoofdspel,”Aldus Hugo.

The Ancient Gods Part One werd tijdens Gamescom Opening Night Live aangekondigd en het is de eerste grote verhaal uitbreiding van Doom Eternal.

Het maakt deel uit van de Doom Eternal Year One Pass, waarmee je toegang krijgt tot beide delen. Deze kost 30,- euro. The Ancient Gods Part One is ook apart verkrijgbaar voor 20,- euro.

De uitbreiding is vanaf 20 oktober verkrijgbaar.

Verder komt Doom Eternal ook later uit op PlayStation 5 en Xbox Series X. Spelers die in het bezit zijn van de Xbox One of PlayStation 4 versie kunnen gratis upgraden naar de next-gen versie.