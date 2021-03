Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2 teaser trailer nog deze maand

Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2 krijgt een officiële teaser trailer op 15 maart, 2021. Dat heeft ID Software bevestigd.

Het nieuws volgt na verschillende lekken met informatie over de laatste Doom-DLC. Naast inhoudelijke informatie is o.a. de cover art gelekt. Laatstgenoemde is inmiddels bevestigd door de ontwikkelaar middels een tweet. In diezelfde tweet kondigen ze dus ook gelijk een nieuwe teaser aan. Zeer waarschijnlijk als response op het informatielek.

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two

Teaser trailer on 03.15.2021 pic.twitter.com/77pXRpqNqg — DOOM (@DOOM) March 7, 2021

The Ancient Gods Part 2 moet ergens in het tweede deel van 2021 verschijnen. Doom Eternal is momenteel verkrijgbaar op PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia en Nintendo Switch.

Voor wie benieuwd is: een handig overzicht van alle gelekte informatie vind je hier. Krijg je geen genoeg van Doom? Dan kun je nu ook in VR demonen terug naar de hel sturen.