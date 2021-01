Doom Eternal krijgt mogelijk een VR-versie

Een Australische classificatie heeft mogelijk de komst van een VR-versie van Doom Eternal verklapt.

De game die onlangs dan eindelijk naar de Nintendo Switch kwam, zal mogelijk ook naar nog een ander platform komen. Op de site van de Australische classificatieraad werd namelijk ‘Project 2021A’ gespot. Alhoewel dit niet meteen op Doom Eternal hoeft te duiden, lijkt de omschrijving erg veel op die van de originele versie. Zo bevat deze waarschuwingen voor mild taalgebruik, sterke thema’s en geweld met grote impact.

De onaangekondigde game is in virtual reality en is onder het auteurschap van ID Software (en Bethesda degene die als uitgever fungeert). Het klinkt allemaal nog wazig, maar het zou ons verbazen als het niet om Doom Eternal gaat.

Immers verscheen er van de Doom reboot uit 2016 eerst ook de traditionele versie en een jaar later de VR-versie. Deze timing zou zich met diens sequel op gelijke wijze voortzetten als dit is wat wij denken. Hebben jullie ook het idee dat we een VR-versie van Doom Eternal krijgen? Of hebben jullie het idee dat dit heel iets anders is? Laat het ons vooral weten in de reacties!