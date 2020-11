Doom Eternal komt volgende week al naar de Switch

Na maanden stilte rondom de port naar de Switch, maar wel met de belofte dat het dit jaar zou zijn, is er eindelijk nieuws!

Doom Eternal is zeer goed ontvangen door diverse media, en die zou een versie krijgen die op de Switch kan. We kijken natuurlijk een beetje argwanend aangezien de Switch een stuk minder krachtig is in vergelijking met de huidige en next-gen PlayStation en Xbox consoles. Of dat in de weg gaat zitten, dat zien we volgende week! Want de game komt op 8 december al uit voor de Switch. Ondertussen is Doom Eternal al een tijdje verkrijgbaar op onder andere Stadia, PlayStation en Xbox.