Doom Eternal komt volgende maand naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft, na een paar dagen teasen, laten weten dat Doom Eternal begin volgende maand naar Xbox Game Pass zal komen.

De game zal namelijk vanaf 1 oktober verkrijgbaar zijn op Xbox Game Pass voor de Xbox One en zal later ook naar de pc-variant komen. Dit is niet het enige waar abonnees naar uit kunnen kijken, want vanaf 20 oktober kunnen zij ook aan de slag met het eerste deel van The Ancient God uitbreiding.

In deze uitbreiding hebben de legioenen van de hel de hemel met de grond gelijk gemaakt en dreigen uit te breiden over dimensies. The Ancient Gods – Part One is de eerste grote verhaaluitbreiding voor Doom Eternal en zal als zelfstandige download beschikbaar worden gesteld.

De uitbreiding maakt deel uit van de Doom Eternal Year One Pass die voor €30 verkrijgbaar is, maar je kunt ook alleen het eerste deel aanschaffen voor €15,99. Mocht je Xbox Game Pass abonnee zijn, hoef je dit dus niet te betalen.