Doom Eternal komt alleen digitaal naar de Nintendo Switch

Bethesda laat weten dat Doom Eternal nog steeds onderweg is naar de Nintendo Switch, al zal dat wel alleen digitaal gaan gebeuren.

De Nintendo Switch-versie van Doom Eternal werd gelijktijdig met de andere platforms aangekondigd, maar is nog steeds niet verschenen. Eerder deze week werden bij Gamestop de pre-orders geannuleerd waardoor er gedacht werd dat de Nintendo Switch-versie niet zou komen.

Echter blijkt dit niet helemaal het geval te zijn, aangezien de game nog wel naar de hybride console zal komen, maar alleen via de eShop. Het lijkt er ook op dat we niet heel lang meer hierop hoeven te wachten.

De game wordt immers nog in 2020 verwacht en het einde van het jaar komt langzaamaan in zicht. De uitgever heeft echter nog niet onthuld wanneer we Doom Eternal op de Switch mogen verwachten.