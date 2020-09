Doom Eternal in 4K en 120fps op de RTX 3080

NVidia’s 2080ti is niet meer een kaart waar je in moet investeren. Zodra je deze video van Doom Eternal draaiend op de RTX 3080 ziet, snap je waarom.

Eerder deze week onthulde NVidia hun nieuwste videokaarten onder de 3000 series. Na deze onthulling komt men nu met een video van Doom Eternal in 4K en 120fps.

Uiteraard staan alle settings op het maximale en rendert de game op native 4K resolutie. Daarnaast maakt de video een vergelijking in fps met de 2080 Ti, de huidige koning qua fps performance. De 3080 is bijna 50% sneller en maakt het mogelijk om Doom Eternal consistent op 100fps te draaien, met pieken over de 120fps.

Dit overigens niet gewoon een marketing truc, maar een echte gameplay demo van de game, inclusief alle hectiek die je in Doom Eternal kunt verwachten. Je gaat nu toch niet meer ruim 1000 euro investeren in een 2080 Ti als de 3080 over twee weken voor 700 euro in de winkel ligt?

Van de drie videokaarten die deze week werden aangekondigd, is dit ook de eerste die verschijnt namelijk op 17 september. De 3090 volgt een week later (ruim 1500 euro) en tot slot de 3070 (500 euro) in oktober. Hebben jullie al geld aan de kant gelegd voor een van deze kaarten? Zo ja, voor welke gaan jullie? Laat het ons weten in de reactie!